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يوم حسم الدوري.. موعد مباراة الأهلي ضد الجونة

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الأهلي
Native
الثلاثاء، 24-08-2021 09:15 ص
يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا علي منافسه الجونة اليوم علي ملعب " خالد بشارة" ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدورى المصري الممتاز . 
وتقام مباراة الاهلي ضد الجونة في تمام الساعة التساعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية .
ويسعي النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط علي أمل خسارة المتصدر وغريمه التقليدي الزمالك ليتم تأجيل حسم لقب الدوري رسميا للجولة الاخيرة من عمر المسابقة علي جانب اخر يحاول فريق الجونة تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز .
ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 لقاء. 
 

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