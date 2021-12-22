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السوبر الإفريقي.. مواجهة نارية بين الأهلي والرجاء المغربي الليلة

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السوبر الإفريقي.. مواجهة نارية بين الأهلي والرجاء المغربي الليلة

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الاهلي والرجاء
Native
Teads
الأربعاء، 22-12-2021 09:50 ص

تتجه الأنظار في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، إلى استاد أحمد بن علي في الدوحة، لمشاهدة المواجهة النارية المرتقبة بين الأهلي والرجاء المغربي على كأس السوبر الإفريقي، في نسختها الثلاثين.
وخلال 30 نسخة جرت في البطولة، تعد هذه هي المواجهة العربية الخالصة رقم 15 في تاريخ البطولة والرابعة على التوالي، لتضمن الكرة العربية لقبها الـ20 في المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1993.
وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة النسخة الرابعة على التوالي للبطولة، حيث يجرى اللقاء بملعب أحمد بن علي المونديالي، أحد الملاعب المضيفة لمباريات كأس العالم المقررة في قطر العام المقبل.
ويستعد الأهلي لتسجيل ظهوره العاشر في البطولة، بعدما توج في يوليو الماضي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، عقب فوزه 3 / صفر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي يحمل الفريق الأحمر الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.
في المقابل، يخوض الرجاء مباراته الرابعة في السوبر الأفريقي، بعد تتويجه بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية)، إثر فوزه 2 / 1 على شبيبة القبائل الجزائري في النهائي.
وبينما يتطلع الأهلي، للفوز بكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة ومنح الكرة المصرية لقبها الثاني عشر في المسابقة، يحلم الرجاء، بالحصول على الكأس للمرة الثالثة في تاريخه والخامسة في سجل الكرة المغربية.
 

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