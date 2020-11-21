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الزمالك يفوز بصعوبة على نادي مصر ويتأهل لنصف نهائي الكأس

الزمالك
الزمالك
 
السبت، 21-11-2020 11:35 م المصريون ـ متابعات
تأهل نادي الزمالك إلى دور نصف نهائي كأس مصر ، بعد إقصاء نادي مصر والفوز بنتيجة (2/1) في لقاء دور الثمانية الذي أقيم اليوم السبت، المقام على إستاد السويس الجديد.
وشهد لقاء الزمالك و نادي مصر «دراما كروية» من طراز فريد، بعد عودة الزمالك من التأخر بهدف في اللحظات الأخيرة.
تقدم نادي مصر بالهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 85 من عمر المباراة، من خلال عبدالرحمن جمال جندية.
جاء الهدف من هجمة مرتدة وكرة عرضية أرسلت داخل منطقة الجزاء قابلها «جندية» بتسديدة أرضية مرت على يمين «جنش» الى داخل الشباك.
وأدرك الزمالك التعادل من خلال هدف سجله أسامة فيصل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع.
جاء الهدف من كرة طويلة للزمالك تصدى لها دفاع نادي مصر ثم رأسية من أوباما استلمها مصطفى محمد على صدره ومررها لأسامه فيصل الذي سدد أرضية قوية على يمين حارس نادي مصر إلى داخل الشباك.
وفي الدقيقة 116 تعرض عبدالله جمعة لاعب الزمالك لعرقلة داخل منطقة الجزاء، واحتكم محمود عاشور حكم اللقاء لتقنية الفيديو «var» ليحتسبها ركلة جزاء، تمكن أحمد سيد «زيزو» من خلالها تسجيل الهدف الثاني للزمالك.
 

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