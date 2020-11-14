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منتخب مصر يعتلي صدارة المجموعة بفوز صعب على توجو

منتخب مصر
منتخب مصر
 
السبت، 14-11-2020 11:38 م المصريون ـ متابعات
حقق منتخب مصر الفوز على توغو في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المزمع إقامتها العام المقبل في الكاميرون، مساء السبت، بعد 503 يوما دون انتصار رسمي.
وسجل الهدف محمود حمدي "الونش"، ليفوز المنتخب للمرة الأولى رسميا منذ الفوز على أوغندا في 30 يونيو 2019 في الدور الأول من كأس أمم أفريقيا، حيث كان الهدف كافيا ليحصد حسام البدري فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر.
كما أن الفوز وضع منتخب مصر في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا، الأحد.
 

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