منتخب مصر يعتلي صدارة المجموعة بفوز صعب على توجو

السبت، 14-11-2020
11:38 م
المصريون ـ متابعات
حقق منتخب مصر
الفوز
على توغو في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة من تصفيات
كأس أمم أفريقيا المزمع إقامتها العام المقبل في الكاميرون، مساء السبت، بعد 503 يوما دون انتصار رسمي.
وسجل الهدف محمود حمدي "الونش
"، ليفوز
المنتخب للمرة الأولى رسميا منذ الفوز
على أوغندا في 30 يونيو 2019 في الدور الأول من كأس أمم أفريقيا، حيث كان الهدف كافيا ليحصد حسام البدري فوز
ه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر.
كما أن الفوز
وضع منتخب مصر
في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا، الأحد.