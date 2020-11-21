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الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على أبو قير للأسمدة

الأهلي
الأهلي
 
السبت، 21-11-2020 11:33 م المصريون ـ متابعات
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس مصر, عقب فوزه على فريق أبو قير للأسمدة 2 - 1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم /السبت/ على استاد برج العرب بالإسكندرية. 

أحرز هدفي الأهلي وليد سليمان في الدقيقتين 15 و25 من ضربة جزاء.. فيما أحرز هدف أبو قير لاعبه كيرفالا في الدقيقة 38. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر, يوم الأول من ديسمبر على ستاد السويس الجديد. 

وعلى هامش مباراة اليوم , حرص سعد أبو المعاطي, رئيس نادي أبو قير للأسمدة, وأعضاء مجلس الإدارة, على إهداء درع ناديهم إلى النادي الأهلي, والذي تسلمه طارق قنديل, عضو مجلس إدارة الأهلي,  ووجه قنديل الشكر إلى مسئولي نادي أبو قير, ونقل لهم تقدير مجلس الإدارة, برئاسة الكابتن محمود الخطيب, على هذه اللفتة الطيبة. 

 

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