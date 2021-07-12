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الزمالك يعلن عدم خوض مباراة نصف نهائي كأس مصر

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الزمالك يعلن عدم خوض مباراة نصف نهائي كأس مصر

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الزمالك
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الإثنين، 12-07-2021 07:27 م

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي  الزمالك  حرصه على نجاح المسابقات المحلية.
وأضاف لبيب  في مؤتمر صحفي، أن مجلس الإدارة أصدر بيانا رسميا  يؤكد  خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الاثنين ٩ أغسطس المقبل، في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى دور الستة عشر للكأس، وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.
وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن عدم قبول ناديه  لخوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد.
وطالب  حسين لبيب بأن يكون موعد نهائي كأس مصر  معلن في وقت مبكر  حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.
وأوضح لبيب أن مجلس الإدارة يدرس أيضا ملف كرة السلة ولائحة الاتحاد الخاصة بالتعاقدات الجديدة وسيكون هناك بيان حول هذا الأمر.
وأضاف أن المجلس لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن بالطرق الشرعية وشدد على ضرورة مساواة كافة الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين.
وأضاف أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وطالب اتحاد الكرة إعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.
 

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