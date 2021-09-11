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الزمالك يحسم مصير «جنش» بعد تطور الأمور

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السبت، 11-09-2021 12:42 م
حسم مسئولي نادي الزمالك موقف محمود عبدالرحيم "جنشحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال الموسم الجديد.
وكان حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، عقد جلسة مع جنش أول أمس تحدث إليه خلالها عن مصيره في الموسم الجديد، وذلك بعد الأزمة التي كانت نشبت بين الحارس والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.
واتفق الطرفان خلال الجلسة على خروج جنش للإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد.
يأتي ذلك في ظل وصول الأزمة بين اللاعب وكارتيرون إلى طريق مسدود.
ومن المقرر أن يقوم جنش خلال الفترة الحالية بدراسة العروض المقدمة له، قبل أن يستقر على وجهته المقبلة.
وكان جنش اعترض على جلوسه بديلاً لمحمد أبوجبل في مباراة سيراميكا كليوباترا خلال الموسم المنقضي، الأمر الذي رفضه كارتيرون مؤكداً أنه صاحب القرار الأول.
 

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