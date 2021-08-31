كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

الثلاثاء، 31-08-2021
02:08 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن خطة باتريس
كارتيرون
المدير الفني للزمالك لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية
الحالية.
وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه براديو “ اون سبورت اف ام ”، أن
كارتيرون
قرر الاستغناء عن محمود عبد الرحيم جنش
حارس مرمي الفريق خاصة عقب أزمته
الاخيرة معه واعتراض اللاعب على البقاء على دكة البدلاء.
وأضاف شوبير أن كارتيرون
قرر عودة محمد صبحي حارس الفريق المعار للاتحاد
السكندري ليكون بديل لجنش
في ظل تألق اللاعب اللافت للنظر.
وتابع أن كارتيرون
قرر استعادة عمر السعيد من الجونة وكريم بامبو البنك
الاهلي ومصطفي فتحي من سموحة، مشددا على أن هؤلاء اللاعبين سيكونوا اضافة قوية
للفريق.
وأكمل أن اونلجم أيضا سيعود للفريق عقب انتهاء إعارته الوداد المغربي وحاجه
الفريق له
كشف مصدر مقرب من محمود عبدالرحيم "جنش
" حارس مرمى الفريق الأول
لكرة القدم بنادي الزمالك
، عن رد فعله بعد تردد انباء خلال الأيام الماضية برحيله
عن القلعة البيضاء.
وقال المصدر – حسب صدى البلد- أن جنش
معروف بهدوئه مشيراً إلى أن رد فعل
اللاعب بعد هذه الأنباء كان هادئاً للغاية.
وأكد المصدر أن اللاعب تحدث مع المقربين منه وأكد أنه مستمر في الزمالك
بشكل طبيعي إذا كان الأمر مرتبط بقراره أما إذا كان مرتبط بقرار الإدارة وترى أن
الأفضل هو رحيله فهو لا يمانع أيضاً.
واضاف المصدر إن جنش
عند توقيعه على عقود التجديد في شهر يناير الماضي لمدة
سنتين مع الزمالك
، وقع على بياض ولم يحصل على مقدم تعاقده لمدة 6 أشهر بسبب الأزمة
المالية التي مر بها نادي الزمالك
في هذا التوقيت.
وعن الشرط الجزائي الموجود في تعاقد اللاعب الجديد مع القلعه البيضاء ، قال
المصدر أن الشرط الجزائي بقيمة 2 مليون جنيه ويتم تفعيله بداية من الموسم الثاني
للتجديد، وليس الموسم المقبل.
واختتم المصدر تصريحاته مؤكدا أن موقف جنش
متوقف على الجلسة التي كان من
المقرر عقدها أول من أمس قبل أن يتم تأجيلها، مشيراً إلى أن الوحيد الذي يتواصل مع
جنش
من إدارة الزمالك
هو حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي
الأبيض، أما حسين لبيب رئيس اللجنة فيقوم بالتواصل مع وكيل جنش
فقط أحمد يحيى.