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محمود جنش يسخر من فاروق جعفر ويفضحه بكشف سر خطير

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الخميس، 02-09-2021 10:03 ص

في واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، سخر محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، من فاروق جعفر المستشار الفني للجنة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، متهمًا إياه بالحصول على عمولات خاصة في صفقات الزمالك.
ونشر حساب "جنش" على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة ساخرة عبر خاصية الاستوري يسخر فيها من فاروق جعفر، ويتهمه بالحصول على عمولات خاصة في صفقات نادي الزمالك .
وكتب جنش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر : "حساب الانستجرام الخاص بي مسروق وجاري استعاده الحساب".
وبعد إثارة الجدل، خرج "جنش" وادعى ان حساب "إنستجرام" مسروق وجاري استرداد الحساب.
وكشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق مساء أمس عن موقف للاعبي الفريق الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية
وأكد فاروق جعفر أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قرر الاستغناء عن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي الفريق مشددا أن جنش مخلص للنادي وخاض مباريات عديدة وهو مصاب
أضاف أن النادي حتي الآن لم يناقش جنش في أمر رحيله مشددا أنه في حال تلقيه عرضا مناسبا سيرحل ولكن في حال لم يتلق أي عرض سيبقي داخل الزمالك.
 

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