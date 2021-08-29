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اتحاد الكرة يعلن عقوبات صارمة على شيكابالا ونادي الزمالك..ومجاهد يرد

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الأحد، 29-08-2021 09:34 م

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت العقوبات إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لمدة 8 أشهر مع غرامة قدرها 500 ألف جنيه.
- غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.
- إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.
- إيقاف على جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.
- إيقاف فتحي مبروك عبدالعزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.
- غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.
- غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، ما أدى إلى توقفها 3 دقائق.
- إيقاف أحمد أبوالفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.
- إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.
- إيقاف محمود عبدالرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

من جانبه روي المهندس أحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل اشتباكه مع كابتن الزمالك محمود عبد الرزاق شيكابالا خلال مراسم التتويج بالدوري.
وقال مجاهد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"شيكابالا حاول  إدخال لاعبي الزمالك الناشئين والمستبعدين، وعندما تحدث معه قالي لي يا أهلاوي، مضيفا:" لم يحدث أي سباب من أي جانب".
وتابع: هناك إجراءات معينة للتقاضي بشأن العقوبات الموقعة علي اللاعبين.
وأضاف: الإستئناف علي عقوبة شيكابالا لها عدة درجات لتخفيفها، ولهم الحق في التظلم في مدة 10 أيام، ومن الوارد تثبيت أو إلغاء أو تخفيف العقوبة.
وأضاف : لم أصدر قرار عقوبة شيكابالا ولكن لجنة الإنضباط هي التي أصدرته، معقبا: أنا علي مسافة واحدة من جميع الأندية بصفتي رئيسا للإتحاد".
وأكمل:" لا يوجد اي موقف مسبق مع شيكابالا وتربطني به علاقة ودية، ولا أرغب في الحديث عن الواقعة".
 

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