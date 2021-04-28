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مانشستر سيتي يقلب الطاولة و يهزم باريس سان جيرمان 1/2

باريس-سان
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الأربعاء، 28-04-2021 08:21 م
قدم موقع المصريون لقرائه الكرام، بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.
قلب مانشستر ستي الطاولة وغجر مفاجاة بفوزه على باريس سان جرمان بهدفين بهدف.

 

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