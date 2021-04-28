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مانشستر سيتي يقلب الطاولة و يهزم باريس سان جيرمان 1/2
ا
الأربعاء، 28-04-2021
08:21 م
قدم موقع المصريون لقرائه الكرام،
بث مباشر
ل
مباراة
مانشستر سيتي و
باريس سان جيرمان
، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.
قلب مانشستر ستي الطاولة وغجر مفاجاة بفوزه على باريس سان جرمان بهدفين بهدف.
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بث مباشر
مباراة
باريس سان جيرمان
مانشيستر سيتي
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