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الزمالك بتخطى الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين

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الخميس، 22-04-2021 09:28 م

قدم موقع المصريون بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي ضمن منافسات الأسبوع ١٦ في الدوري المصري الممتاز.
والتي فاز فيها الزمالك على الانتاح بهدفين نظيفين لبن شرقي وحميد أحداد. 

 

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