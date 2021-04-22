الخميس 22 أبريل 2021
توقيت مصر 23:12 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
قرار مفاجئ من ملك الأردن بالإفراج عن 16 متهمًا في «قضية الفتنة»
بث مباشر.. الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز
ننشر كلمة الملك سلمان في قمة اليوم
7 أطعمة ومشروبات شائعة تسبب أمراض القلب والموت المبكر
خلع الحجاب والعودة للتمثيل.. حنان ترك تخرج عن صمتها وترد على المهاجمين
صدمة لـ «جنش» عقابًا على مباراة الأهلي
قصة عبور النبي قناة السويس في العاشر من رمضان!
موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والقناة الناقلة
إلهام شاهين: «سوق المتعة» أعظم أعمالي ومستعدة أقدم إغراء حاليًا لهذا السبب
بعد تفشي الوباء.. قرار عاجل من «كاف» بشأن دوري أبطال إفريقيا
ADS
الرئيسية
الرياضة
الزمالك بتخطى الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين
ا
الخميس، 22-04-2021
09:28 م
قدم موقع المصريون
بث مباشر
ل
مباراة
الزمالك
ضد الإنتاج الحربي ضمن منافسات الأسبوع ١٦ في الدوري المصري الممتاز.
والتي فاز فيها
الزمالك
على الانتاح بهدفين نظيفين لبن شرقي وحميد أحداد.
Copy
بث مباشر
مباراة
الزمالك
الإنتاج الحربى
إقرأ ايضا
صدمة لـ «جنش» عقابًا على مباراة الأهلي
موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والقناة الناقلة
بعد تفشي الوباء.. قرار عاجل من «كاف» بشأن دوري أبطال إفريقيا
أخبار متعلقة
موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والقناة الناقلة
موسيماني يتفوق على كارتيرون و الأهلي يفوز على الزمالك 1/2
بث مباشرة.. شاهد نهائي دوري اليد بين الأهلي والزمالك
الزمالك يتخطى حرس الحدود بثلاثية
موقف صعب.. موعد مباراة الزمالك و تونجيث اليوم
انتصار كبير يعيد الأمل للزمالك على مولودية الجزائر