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الزمالك يتعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في الدوري

الزمالك ووادي دجلة
الزمالك
 
الخميس، 08-10-2020 10:53 م المصريون ـ متابعات
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع ضيفه وادي دجلة بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز . 

ورفع الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو, رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث وسيخصم من الفريق الأبيض 3 نقاط في نهاية الموسم لغيابه عن لقاء الأهلي بالدور الأول. 

واشتعل صراع الوصافة بهذا التعادل بين الزمالك وبيراميدز قبل جولتين من نهاية الدوري المصري لحجز التذكرة الثانية للفريق الذي يخوض دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل مع الأهلي. 

وارتفع رصيد وادي دجلة بقيادة مدربه اليوناني نيكوديموس بابافاسيلو إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر. وكانت المباراة حافلة بالندية بين الفريقين وسيطر عليها الجانب البدني إلا أن الزمالك كثف ضغطه في الدقائق الأخيرة وتألق محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة في الزود عن مرماه , وشهد اللقاء تعرض حازم إمام قائد الزمالك للاصابة وخرج متأثرا بها في الشوط الأول . 

 

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