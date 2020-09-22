في مباراة ركلات الجزاء.. الزمالك يضرب طنطا بثلاثية بالدوري

الثلاثاء، 22-09-2020
11:14 م
المصريون ـ متابعات
فاز الزمالك
على فريق طنطا
(3-1) ضمن منافسات الجولة 29 في بطولة الدوري الممتاز، ليحافظ على المركز الثاني وسط منافسة شرسة مع بيراميدز.
الزمالك
تقدم بهدفين نظيفين لمحمود علاء، قبل أن يقلص طنطا
الفارق بهدف محمود مسعود، وفي الوقت الذي حاول الضيوف إدراك التعادل سجل الزمالك
الهدف الثالث في أخر اللحظات عن طريق إمام عاشور.
الفوز رفع رصيد الزمالك
إلى 55 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الثالث الذي لعب مباراة
واحدة أقل من الأبيض (بعد خصم 3 نقاط من الزمالك
).
بدأ الزمالك
بحثاً عن هدف مبكر بضغط هجومي وسط تراجع دفاعي من فريق طنطا
، لكن الفريق الضيف حاول أكثر من مرة الوصول إلى مرمى الزمالك
وصنع فرصتين في أول 10 دقائق أحبطها الدفاع الأبيض.
وفي الدقيقة 15 توغل أحمد زيزو في الجبهة اليمنى ليرسل عرضية قوية أرضياً لكنها مرت من الجميع أمام المرمى بعد أن فشل أي لاعب من الأبيض في تحويلها للشباك.
وحاول الزمالك
من جديد إصابة مرمى طنطا
بتسديدة قوية من أحمد زيزو أبعدها الحارس ليتابعها محمود علاء باستحواذ لكنه فقد الكرة امام دفاع طنطا
في الدقيقة 26.
وكاد طنطا
أن يباغت الزمالك
بهدف في الدقيقة 30 بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لكن لاعب الفريق الأصفر لم ينجح في تحويل الكرة للشباك لتمر من أمامه.
وسدد أحمد سالم صافي كرة قوية من خارج منطقة جزاء الزمالك
في الدقيقة 39 لكنها ذهبت إلى موضع تمركز الحارس أبو جبل ليتصدى لها بثبات.
واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 42 بعد تسديدة من خارج منطقة جزاء بعد تسديدة من طارق حامد، ليؤكد الحكم لمس مدافع طنطا
الكرة بيده، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ليتم التبين من أن الكرة لم تلمس يد لاعب طنطا
ليتم إلغاء القرار.
وفي الدقيقة 45+1 سدد إسلام جابر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها حارس طنطا
قبل أن يتابعها كاسونجو باستلام غير موفق ليتدخل الدفاع ويُبعد الكُرة.
ومن جديد احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك
بسبب لمس يد لقائد طنطا
، لتؤكد تقنية الفيديو قرار الحكم ويتصدى محمود علاء للتنفيذ في الدقيقة 50+2 ليسدد الكرة على يمين الحارس الذي نجح في التصدي للكرة.
وفي الدقيقة 48 سجل محمود علاء الهدف الأول للزمالك بعد عرضية من ركنية حولها بالرأس إلى شباك طنطا
، ويضع فريقه في المقدمة.
وكاد طنطا
أن يتعادل في الدقيقة 58 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء تصدى الحارس أبوجبل لها على مرتين ليلحق بها بعد أن وقعت من يده في المحاولة الأولى وارتطمت بالقائم.
ومن جديد احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك
في الدقيقة 70 لينفذ محمود علاء بتسديدة على يمين الحارس الذي وقف مُشاهداً دون حراك.
واحتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة في الدقيقة 80 قبل أن يصحح الـVAR القرار ويتم احتساب ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، ليتصدى زيزو للتنفيذ بتسديدة سهلة إلى أحضان الحارس.
وردت العارضة من جديد محاولة لطنطا
بعد عرضية في الدقيقة 83 من الجهة اليسرى ارتطمت بعارضة مرمى الحارس محمد أبو جبل لتفقد خطورتها.
وفي الدقيقة 90 قلّص طنطا
النتيجة بتسجيل هدف عن طريق محمود مسعود بعد عرضية من ركنية حولها لاعب طنطا
برأسية وسط مشاهدة مدافعي الأبيض.
ومر مدافع طنطا
في الدقيقة 90+1 من محمود علاء على الجهة اليسرى ليتعرض لعرقلة من مدافع الأبيض ويحتسب الحكم ركلة ثابتة نُفذت عرضية خطيرة أبعدها الدفاع.
وانطلق كريم بامبو في الدفاع الأصفر في الدقيقة 90+2 من مرتدة سريعة لينفرد ويسدد كرة قوية بيمناه لكن الحارس حولها إلى ضربة ركنية.