الجمعة 02 أكتوبر 2020
توقيت مصر 00:09 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحداث مؤسفة عقب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري

الزمالك يهزم المصري بهدف دون رد في الدوري الممتاز

"محدش مصدق"..غادة عادل تصدم الجميع بصورة مع ابنها

أبرز المرشحين لولاية العهد في الكويت وهذا هو أقربهم

إصابة نائب حركة حماس بفيروس كورونا

فيديو مرعب.. صواعق وبروق تضرب مكة

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصري في الدوري

تعويضات الاعتداء الجنسي تجبر الكنائس الأمريكية على إعلان إفلاسها

مفاجأة.. هذا النادي خطف فايلر من الأهلي

«جوجل» تدفع مليار دولار لناشري الأخبار مقابل عرض المحتوى

الزمالك يهزم المصري بهدف دون رد في الدوري الممتاز

مباراة الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
 
الخميس، 01-10-2020 11:35 م المصريون ـ متابعات
فاز الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز .
وأحرز هدف الزمالك محمود علاء في الدقيقة 17 من عمر المباراة من ركلة جزاء حصل عليها كاسونجو بعد لمس الكرة بيد مدافع المصري ليسددها علاء بقوة في وسط المرمى معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 64 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد المصري عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.
 

إقرأ ايضا

الزمالك

أحداث مؤسفة عقب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري

20180124114617747

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصري في الدوري

تطهير وتعقيم فنادق شرم الشيخ و الجونة

الجونة يقترب من الأمان بالدوري بفوزه على طنطا

أخبار متعلقة

الزمالك

الزمالك يفوز على الجونة ٤ أهداف مقابل ثلاثه في مباراة ملحمية

الزمالك وطنطا

في مباراة ركلات الجزاء.. الزمالك يضرب طنطا بثلاثية بالدوري

الزمالك وأسوان

بعد الفوز على الزمالك.. أسوان يهدي الأهلي لقب الدوري المصري

الاهلي والاتحاد

الأهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري ويؤجل إعلان التتويج بالدوري

الزمالك والإنتاج الحربي

الزمالك يتمسك بالمركز الثاني بعد فوزه على الإنتاج الحربي

الزمالك

تعادل مثير بين الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز