الزمالك يهزم المصري بهدف دون رد في الدوري الممتاز

الخميس، 01-10-2020
11:35 م
المصريون ـ متابعات
فاز الفريق الأول لكرة القدم
في نادي الزمالك
على المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة
التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري
الممتاز .
وأحرز هدف الزمالك
محمود علاء في الدقيقة 17 من عمر المباراة
من ركلة جزاء حصل عليها كاسونجو بعد لمس الكرة بيد مدافع المصري ليسددها علاء بقوة في وسط المرمى معلنا تقدم الزمالك
بهدف دون رد .
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك
إلى 64 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد المصري عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.