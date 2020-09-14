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الأهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري ويؤجل إعلان التتويج بالدوري

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الأهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري ويؤجل إعلان التتويج بالدوري

الاهلي والاتحاد
الأهلي والاتحاد السكندري
الإثنين، 14-09-2020 11:00 م المصريون ـ متابعات
تعادل فريق الأهلي مع نظيرة فريق الاتحاد السكندري، بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن فعاليات الأسبوع السابع والعشرون، من الدوري المصري الممتاز، الذي عاد بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 4 أشهر.

جاءت المباراة متوسطة الأداء بين الفريقين، حيث انحصر اللعب وسط الميدان دون خطورة على مرمى الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني كثف النادي الأهلي هجماتة لتسجيل هدف التقدم، من أجل الفوز بالمباراة والتتويج بالدوري رسميًا، ولكن تألق محمود الزنفلي حارس الاتحاد ومدافعي الفريق في التصدي لهجمات القلعة الحمراء.

وتصدي محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، لركلة جزاء في الدقيقة 60، بعدما تقدم لها أحمد رفعت مهاجم الاتحاد، وأشهر إبراهيم نور الدين حكم المباراة الكارت الكارت الأحمر بعد حصول لاعب الأهلي أحمد فتحي على إنذار ثم الإنذار الثاني، بعد تدخله العنيف على لاعب الاتحاد السكندري، لتنهي المباراة بدون أهداف.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد النادي الأهلي عند النقطة 72 محتلًا بها المركز الأول بجدول ترنيب البطولة، بينما رفع فريق الاتحاد السكندري رصيده عند النقطة 37 يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب البطولة.

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