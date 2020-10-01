أحداث مؤسفة عقب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري

الخميس، 01-10-2020
11:40 م
المصريون ـ متابعات
شهد استاد برج العرب بالإسكندرية سلسلة من المشاهد المؤسفة على هامش لقاء ناديي الزمالك
والمصري البورسعيدي في الجولة 31 من عمر منافسات بطولة الدوري
الممتاز لكرة القدم
لموسم 2019-2020.
وشهدت المباراة
التي حقق الزمالك
الفوز فيها على المصري بهدف دون رد أحداثاً مؤسفة، تصدرها اعتداء التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك
على الحكم الدولي أمين عمر بعد قرار الأخير بطرد اللاعب.
وفاجأ ساسي الحكم بسحب سماعة الأذن بشكل غير لائق، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، وقبلها شن اللاعب عبارات قاسية عندما احتسب الحكم خطأ ضده ليقرر أمين طرده على خلفية ما حدث.
وبات في حكم المؤكد صدور قرار بإيقاف فرجاني ساسي لنهاية الموسم على الأقل عقاباً له على ما بدر منه تجاه الحكم أمين عمر بخلاف غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى 100 ألف جنيه وفقاً للائحة.
واشتبك إمام عاشور لاعب الزمالك
العائد من إيقاف طويل وأحمد مسعود حارس المصري في مشادة كلامية تطورت إلى التشابك بالأيدي وسط تدخل من جانب لاعبي الفريقين ورجال الأمن للسيطرة على الموقف منعاً لتصاعد الأحداث، وفاجأ مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك الجميع بمحاولة الاحتكاك في الوقت نفسه بحارس المصري قبل أن يتدخل غايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك ويمنع مساعده من الصدام.
ودارت مشادة كلامية أخرى كادت أن تصل لاشتباك بالأيدي بين علي ماهر المدير الفني للنادي المصري ويوسف أوباما لاعب وسط الزمالك
، قبل أن يتدخل مساعدو ماهر للفصل بين الطرفين وتوجه أمين عمر حكم اللقاء للتعرف على الأحداث وطبيعتها ولجأ ماهر لاحتضان أوباما بشكل هادئ منعاً لصدور قرار بطرده أو طرد اللاعب من أرض الملعب.