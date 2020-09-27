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الزمالك يفوز على الجونة ٤ أهداف مقابل ثلاثه في مباراة ملحمية

الزمالك يفوز على الجونة ٤ أهداف مقابل ثلاثه في مباراة ملحمية

الزمالك
الزمالك
 
الأحد، 27-09-2020 11:39 م المصريون ـ متابعات
في مباراة ملحمية، فاز الزمالك على الجونة وتقدم وثبت أقدامه في المركز الثاني تحت أنظار باتشيكو.
وفاز الزمالك على الجونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري
المباراة شهدت حضور جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي الجديد للفريق من المدرجات، فيما قاد المباراة فنيا طارق يحيى من على دكة البدلاء.
سجل محمود علاء هدفين، وأحمد مصطفى "زيزو"، ويوسف إبراهيم "أوباما" أهداف الزمالك، فيما سجل والتر بواليا هدفين ولؤي وائل هدف للجونة.
الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ61 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الـ 31 في المركز الـ13.
 

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