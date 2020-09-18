بعد الفوز على الزمالك.. أسوان يهدي الأهلي لقب الدوري المصري

الجمعة، 18-09-2020
10:34 م
المصريون ـ متابعات
فاز فريق نادي أسوان
على مضيفه الزمالك
بهدف دون رد في المباراة
التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، بستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم
، ليحقق النادي الأهلي لقب المسابقة قبل 6 جولات نهاية الموسم.
أحرز هدف اللقاء الوحيد لنادي أسوان
المهاجم إبراهيم جلال من كرة رأسية خادعت الحارس محمود عبد الرحيم “جنش” في الدقيقة (2) من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتأكد حكم اللقاء محمد معروف من صحة الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.
وارتفع رصيد أسوان
بهذا الفوز إلى 34 نقطة يحتل بها المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الزمالك
عند 55 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتوج باللقب برصيد 72 نقطة.