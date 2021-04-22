موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والقناة الناقلة

الخميس، 22-04-2021
02:21 م
محمد فضل
يحل الزمالك
ضيفًا على الإنتاج الحربي مساء اليوم الخميس، في ستاد السلام بالقاهرة، وذلك في مباراة
مؤجلة من الجولة 16 في الدوري المصري الممتاز 2021.
ستكون هذه المباراة
هي مباراة
القمة والقاع، فالإنتاج الحربي يقبع في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، لكن على الزمالك
الحذر، فقد تحسنت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ولن تكون المباراة
سهلة على الفارس الأبيض الجريح.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة
في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.
تذاع مباريات الدوري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة
عبر شاشتها.