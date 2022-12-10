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كهربا يعرض دفع غرامته بالتقسيط.. ومرتضى منصور يشترط هذا الأمر الصادم

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مرتضى منصور
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السبت، 10-12-2022 09:02 ص

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن آخر التطورات في ملف أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأبيض السابق والنادي الأهلي الحالي.
وقال مرتضى منصور خلال تصريحاته عبر فضائية الزمالك أنه رفض طلب المحامي وكيل كهرباء بتقسيط الغرامة الموقعة على اللاعب، من أجل رفع الإيقاف عنه.
وتابع : محامي كهربا تواصل معي للموافقة على تقسيط غرامة اللاعب، وأنا رفضت هذا الأمر.
وأضاف رئيس نادي الزمالك: لا مجال للحديث عن تقسيط الغرامة، لأن اللاعب لم يكشف عن هوية من حرضه على الهروب.
وتابع: الزمالك لن يترك حقه في عقوبة كهربا، ولن يتنازل عن مليم واحد.
 

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