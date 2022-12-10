كهربا يعرض دفع غرامته بالتقسيط.. ومرتضى منصور يشترط هذا الأمر الصادم

السبت، 10-12-2022
09:02 ص
كشف المستشار مرتضى
منصور، رئيس نادي الزمالك، عن آخر التطورات في ملف أزمة محمود عبد المنعم كهربا
، لاعب
الفريق الأبيض السابق والنادي الأهلي الحالي.
وقال مرتضى منصور
خلال تصريحاته عبر فضائية الزمالك أنه رفض طلب المحامي وكيل كهربا
ء بتقسيط الغرامة
الموقعة على اللاعب، من أجل رفع الإيقاف عنه.
وتابع : محامي
كهربا
تواصل معي للموافقة على تقسيط غرامة اللاعب، وأنا رفضت هذا الأمر.
وأضاف رئيس نادي
الزمالك: لا مجال للحديث عن تقسيط الغرامة، لأن اللاعب لم يكشف عن هوية من حرضه على
الهروب.
وتابع: الزمالك
لن يترك حقه في عقوبة كهربا
، ولن يتنازل عن مليم واحد.