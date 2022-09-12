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الخطيب يعلن موقفه أمام مجلس الإدارة من عودة رمضان صبحي للأهلي

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الخطيب يعلن موقفه أمام مجلس الإدارة من عودة رمضان صبحي للأهلي

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الخطيب
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الإثنين، 12-09-2022 12:18 م

كشفت مصادر من داخل القلعة الحمراء، رفض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، فكرة عودة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى القلعة الحمراء من جديد.

وأشار المصادر، ان البعض داخل النادي طرح الفكرة على مجلس الأهلي، إلا أن محمود الخطيب، رئيس النادي، أغلق الملف سريعا، مؤكدا رفضه التام لفكرة عودة اللاعب من جديد إلى المارد الأحمر.

وانتقل رمضان صبحي قبل عامين  إلى بيراميدز ورفض البقاء مع الأهلي، بعد أن كان تم استعارته من قبل هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة عام ونصف، ولكن اللاعب رفض التواجد داخل القلعة الحمراء وفضل الانتقال إلى بيراميدز .

وشهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي من جديد للقلعة الحمراء إلا أن الأهلي أغلق الملف سريعا بعدم إمكانية عودة لاعبه السابق من جديد.
 

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