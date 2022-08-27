السبت 27 أغسطس 2022
توقيت مصر 14:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خبر صادم بشأن سعر الدولار خلال الفترة القادمة

تسريب جنسي فاضح.. عميد كلية الآداب يمارس الرذيلة مع طالبة داخل مكتبه (صور)

شاهد لحظة سقوط الحكم سامي الجريس مغشيًا عليه داخل الملعب

واقعة مأساوية.. طفلة تستيقظ أثناء دفنها وبعد إعادتها للمستشفى ماتت مرة ثانية

تهز المملكة.. سعودي ستيني يقتل زوجته ثم ينتحر والسبب صادم

بعد 7 سنوات.. الصدفة تكشف قاتل سيدة المنصورة: اغتصبتها بعد قتلها

سيدة تكشف أغرب ما يفعله زوجها أثناء معاشرتها.. وأزهري يرد: اطلبي الطلاق

شاهد.. المباحث تلقي القبض على شاب أثناء الصلاة داخل منزل و "الداخلية توضح

بعد حصولها على الجنسية الكويتية.. نهى نبيل: أحب مصر ولكن ولائي للكويت

محامية الفتاة العراقية تكشف ما فعله عبدالله رشدي معها

ADS
 

حسام حسن يكشف عن الجملة التي تمنعه من العودة للأهلي ويؤكد: أنا الهداف وليس الخطيب

202208101140264026
حسام حسن
Native
Teads
السبت، 27-08-2022 09:04 ص

كشف حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن الجملة التي يراها البعض هي سبب أزمته مع الأهلي.
وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية أن هناك من لا يريد وجود التؤام حسن في الأهلي رغم أنهم أعطوا الكثير داخل القلعة الحمراء .
وأضاف:" الجملة التي يلعب البعض عليها لزيادة النيران بيننا وبين جماهير الأهلي هي أنه بعض المباراة الشهيرة وقت أن كنا نلعب للزمالك تجاوزت قلة من الجماهير في حقنا فخرجت وقولت ..لماذا نتعرض للسباب ونحن أحرزنا بطولات للنادي اكتر من صالح سليم رئيس النادي".
وأوضح حسام حسن  أنه الهداف التاريخي للنادي الأهلي مهما حاول البعض التقليل من ذلك.
وقال :" حين أبعدونا عن الأهلي كنت قد سجلت 109 هدف في الدوري قبل أن أذهب للزمالك، وقتها كان الكابتن محمود الخطيب وهو أعتزل سجل 101 هدف أو 102 ، جعلوه 109 حتي لا يقال أن حسام حسن الهداف التاريخي للأهلي".

 

إقرأ ايضا

ثقثقث-2

شاهد لحظة سقوط الحكم سامي الجريس مغشيًا عليه داخل الملعب

1278917_0

«ألشت منه» شاهد.. رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء

98-083305-screen-shot-2022-03-18-at-8.25.47-am_700x400

رمضان صبحي يطلب عفو الخطيب للعودة للأهلي بمقابل زهيد

أخبار متعلقة

مجدي_عبد_الغني

مجدي عبدالغني: «الأهلي مش بتاع مجلس الإدارة.. شوف انت مين»

192-230318-al-ahly-titles-egypt-cup_700x400

بالأسماء.. 9 صفقات نارية للأهلي في الموسم الجديد

1511976_0

كلمة نارية من الخطيب ويكشف موقف سواريش وسبب رحيل موسيماني

989

الدوري انتهى بالنسبة لنا.. قرارات مفاجئة للأهلي

الأهلي-122022_7_30_23_55

11 لاعبًا.. الأهلي يطيح بتشكيل كامل بسبب الأداء المخيب للآمال

1825169_0

بأمر الخطيب.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم أجنبي من العيار الثقيل سيكون مفاجأة للجميع