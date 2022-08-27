حسام حسن يكشف عن الجملة التي تمنعه من العودة للأهلي ويؤكد: أنا الهداف وليس الخطيب
حسام حسن
Native
Teads
السبت، 27-08-202209:04 ص
كشف حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي
المصري البورسعيدي عن الجملة التي يراها البعض هي سبب أزمته مع الأهلي.
وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية أن هناك من لا يريد
وجود التؤام حسن في الأهلي رغم أنهم أعطوا الكثير داخل القلعة الحمراء .
وأضاف:" الجملة التي يلعب البعض عليها لزيادة النيران
بيننا وبين جماهير الأهلي هي أنه بعض المباراة الشهيرة وقت أن كنا نلعب للزمالك تجاوزت
قلة من الجماهير في حقنا فخرجت وقولت ..لماذا نتعرض للسباب ونحن أحرزنا بطولات للنادي
اكتر من صالح سليم رئيس النادي".
وأوضح حسام حسن أنه
الهداف التاريخي للنادي الأهلي مهما حاول البعض التقليل من ذلك.
وقال :" حين أبعدونا عن الأهلي كنت قد سجلت 109 هدف
في الدوري قبل أن أذهب للزمالك، وقتها كان الكابتن محمود الخطيب وهو أعتزل سجل 101
هدف أو 102 ، جعلوه 109 حتي لا يقال أن حسام حسن الهداف التاريخي للأهلي".