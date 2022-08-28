الأهلي يرد على طلب عودة رمضان صبحي بكلمات مقتضبة

الأحد، 28-08-2022
02:09 م
خلال الساعات الماضية ازادات حالة الجدل بعد التصريحات التى
أدلى بها الكابتن إكرامى الشحات حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى السابق ووالد زوجة
رمضان صبحى
بأن رمضان صبحى
يرغب فى العودة من جديد الى النادى الأهلى.
فيما أكد مسئولو النادى الأهلي بما لا يدع مجال للشك بأن
عودة رمضان صبحى
الى الأهلي شبه مستحيلة خاصة أن رمضان صبحى
اختار اللعب لنادى بيراميدز
على النادي الأهلى رغم وقوف الأهلي مع اللاعب بعد عودته من رحلة الاحتراف والمساهمة
فى عودته من جديد الى مستواه الطبيعى .
وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن فكرة عودة رمضان صبحى
الى النادي الأهلي غير مطروحة للمناقشة من الأساس وأن مجلس الادارة مستبعد هذا الأمر
نهائيا للحفاظ على مبادىء وتقاليد النادي الأهلي حتى وان كان فريق الكرة بالنادى الأهلي
يحتاج الى خدمات رمضان صبحى
.
وقالت المصادر فى رسالتها للاعب ولكل من يطلب عودة اللاعب
: " رمضان صبحى
باع الأهلى " .. واستكملت المصادر حديثها وقالت إن رمضان
صبحى كان من الممكن أن يصبح أحد أساطير النادي فى حالة استمراره والمساهمة مع الفريق
فى تحقيق الانجازات والبطولات المحلية والقارية ولكنه فضل واختار المال على حساب النادي
فكيف يفكر مجلس الادارة من الأساس فى عودته ؟.
واستطردت المصادر – حسب صدى البلد- قائلة : هناك العديد من
الحالات التى تشبه حالة رمضان صبحى
فى مقدمتهم الحارس الدولى المخضرم عصام الحضرى وكان
الأهلى بالفعل فى احتياج له ولكن الأهلي لم يفكر نهائيا فى عودته مهما كانت الحاجة
الفنية الى خدماته ؟