الخطيب يعلن قراره بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

الإثنين، 29-08-2022
08:47 ص
أعلن فرج عامر
رئيس نادي سموحة السابق، أن الكابتن محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي ، رفض عودة رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز ، لـ النادي الأهلي .
وكتب فرج عامر
عبر فيسبوك: "الخطيب
رفض عودة رمضان صبحي
تحت اي مسمي ورفض جميع المساعي
لعودته".
وكان إكرامي
الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أكد مؤخرا، أن رمضان صبحي يرحب بالعودة
إلى القلعة الحمراء مجددا.
ويمتد عقد رمضان
صبحي مع نادي بيراميدز حتى 30 يونيو من عام 2025.
وتبلغ القيمة
التسويقية لـ رمضان صبحي 3 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.