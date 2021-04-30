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الجونة يخطف تعادلًا ثمينًا من الأهلى في الدوري

الاهلي والجونة
الاهلي والجونة
 
الجمعة، 30-04-2021 09:18 م المصريون
انتهت مباراة الأهلى مع الجونة لاتعادل 1/1 في الدوري الممتاز









 

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