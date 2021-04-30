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الصفحة الأخيرة
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الجونة يخطف تعادلًا ثمينًا من الأهلى في الدوري
الاهلي والجونة
الجمعة، 30-04-2021
09:18 م
المصريون
انتهت
مباراة
الأهلى مع
الجونة
لاتعادل 1/1 في
الدوري الممتاز
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بث مباشر
الدوري الممتاز
مباراة
الاهلى
الجونة
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