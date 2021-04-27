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موعد مباراة الأهلي والمصري اليوم وتعليمات «موسيماني»

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موعد مباراة الأهلي والمصري اليوم وتعليمات «موسيماني»

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الثلاثاء، 27-04-2021 12:18 م

يحل االفريق الول لكرة القدم بالنادي لأهلي ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي، في التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء على استاد الإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ١٥ ببطولة الدوري الممتاز، فيما تذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس".
ويحتل الأهلي وصافة الدوري الممتاز،برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة.
وتحدث بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي، مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بالفيديو قبل انطلاق مران الفريق الختامي أمس، الإثنين.
ويغيب عن الأهلي في تلك المباراة كل من محمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي وجونيور اجاي وكريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة ثم المغربي بدر بانون الذي يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية ويحتاج إلى أسبوع أخر للعودة للتدريبات وهناك محاولات لتجهيزه لمواجهة الزمالك المقرر لها 10 مايو المقبل.
وسيعود لقائمة الأهلي كل من  ياسر إبراهيم بعد غيابهم بسبب الإصابات والإجهاد وربما يدخل القائمة محمود متولي خاصة انه جاهز للمشاركة ولكن الجهاز الفني يرى ضرورة منحه الفرصة بشكل تدريجي وفي مباريات ليست حماسية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏
حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير
خط الدفاع: رامي ربيعة - سعد سمير - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا"
خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - ناصر ماهر - أكرم توفيق - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا"
خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن.
 

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