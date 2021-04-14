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الأهلي يتغلب على النصر 1/2 في كأس مصر
الأهلي
الأربعاء، 14-04-2021
08:04 م
المصريون
استطاع الفريق الأول بالنادي الأهلي الفوز على نادي
النصر
، بهدفين لهدف ضمن منافسات دور الـ ٣٢ لبطولة كأس مصر .
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مباراة
الأهلي و
النصر
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بث مباشر
مباراة
الاهلى
النصر
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