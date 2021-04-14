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الأهلي يتغلب على النصر 1/2 في كأس مصر

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الأهلي
 
الأربعاء، 14-04-2021 08:04 م المصريون

استطاع الفريق الأول بالنادي الأهلي الفوز على نادي النصر، بهدفين لهدف ضمن منافسات دور الـ ٣٢ لبطولة كأس مصر .
 اضغط هنا لمشاهدة بث مباراة الأهلي والنصر:



 

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