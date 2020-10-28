الرجاء المغربى فى ورطة قبل مواجهة الزمالك

الأربعاء، 28-10-2020
12:18 م
محمد عبد الحارس
أجل مجلس إدارة نادي الرجاء
المغربي برئاسة جواد الزيات رحلة الفريق إلى القاهرة والتي كان مقرر لها صباح اليوم الأربعاء.
موقع "البطولة" المغربي، قال إن إدارة الرجاء
في انتظار قرار "كاف" بخصوص مصير مباراة الإياب أمام الزمالك
، بسبب انتشار فيروس كورونا
بين صفوف لاعبي الفريق المغربي.
وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا
إلى 8 حالات بين صفوف اللاعبين، ما دفع إدارة الرجاء
لإخطار الاتحاد بهذه المعطيات للمطالبة بتأجيل اللقاء مجددًا.
ويستعد الزمالك
لمواجهة الإياب على ملعب استاد القاهرة الدولي، بعدما حسم الفارس الأبيض نتيجة مباراة الذهاب بهدف دون رد.