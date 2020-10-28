الأربعاء 28 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. أول رد من الرئيس السيسي حول الرسوم المسيئة للرسول

ترامب يعلن عن 10 دول عربية تنضم لمعاهدة السلام

شوبير يعلن تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلى يصدم حسام عاشور بذلك القرار

السيسي: فهم صحيح الدين من أوليات المرحلة لمواجهة أهل الشر

خالد الصاوي يفجر مفاجأة ويعلن عن ندمه لهذا القرار

شيخ الأزهر : الرسوم المسيئة للرسول بذاءات لحشد الأصوات في الانتخابات

شيخ الأزهر يعلن انطلاق منصة عالمية للتعريف برسول الإنسانية بكل اللغات

السعودية: صرف 133 ألف دولار لكل أسرة متوفى بكورونا يعمل بالقطاع الصحي

"الطيب": الإساءة للنبي محمد عبث وتهريج وانفلات

ADS
 

شوبير يعلن تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

202009071251165116
الإعلامي أحمد شوبير
 
الأربعاء، 28-10-2020 11:35 ص المصريون
أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يكون 9 نوفمبر المقبل بدلاً من 6 من نفس الشهر.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "هناك احتمالية لتأجيل المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا، حيث من الممكن أن تقام يوم 9 بدلا من 6، ولكن لم يصدر قرارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي حتى الآن".
وأضاف: "كما من المتوقع أن يتم نقل المباراة إلى ستاد برج العرب لأسباب أمنية، بسبب إقامة الانتخابات البرلمانية".
وضمن فريق الأهلي تأله للمباراة النهائية، بعدما أطاح بالوداد المغربي من نصف نهائي البطولة، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والرجاء.
وكان الزمالك حقق الفوز ذهابا بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بهدف دون رد، ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة يوم الأحد المقبل، لضمان الصعود لنهائي البطولة.
 

إقرأ ايضا

ارشيف

الأهلى يصدم حسام عاشور بذلك القرار

ارشيف

"شوبير" : مصر طالبت بتأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا

ارشيف

"الجبلاية" تكشف تفاصيل مسابقات المظاليم

أخبار متعلقة

دوري أبطال إفريقيا

ناقد رياضي: الأهلي والزمالك هما الأقرب لدوري أبطال إفريقيا

ارشيف

"كاف" يجرى قرعة نهائى دورى الأبطال

عمرو جمال

لاعب الأهلي: سأشجع الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

فريق الأهلي

هجوم ناري على لاعبيّ الأهلي بعد ظهورهما في هذا المكان الغريب قبل مباراة الوداد

فريق الأهلي

نجم الزمالك: سأشجع الأهلي أمام بيراميدز لهذا السبب

أبو تريكة

نكتة أبو تريكة تثير غضب جماهير الزمالك .. ونجم الأبيض يرد عليه بتعليق ساخر