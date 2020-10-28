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نجم بيراميدز يطرق أبواب الزمالك

ارشيف
بيراميدز
 
الأربعاء، 28-10-2020 02:38 م محمد عبد الحارس
اقترب رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز، من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية طوال الفترة الماضية واقترب "بكار" من الرحيل عن صفوف بيراميدز فى الميركاتو الصيفى الحالى، بعد التعاقد مع أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى لمدة 3 سنوات مقلبة.
ويمتلك بكار العديد من العروض المحلية، وكان أبرزها من الأهلى والزمالك، إلا أن اللاعب أصبح على مقربة من القلعة البيضاء، خاصة فى ظل رغبة أبناء ميت عقبة فى تدعيم الجبهة اليمنى بعنصر دولى مميز، واقتناعهم بمميزات اللاعب، الأمر الذى يجعل رجب بكار أقرب للزمالك عن الأهلى.
 

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