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" ميدو" يهاجم حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

ميدو
ميدو
 
الثلاثاء، 27-10-2020 07:56 م أحمد سالم
علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على عدم احتساب حكم مباراة الإسماعيلي والزمالك خطأ لصالح محمود الونش بعد إصابته بسبب تدخل لاعب الإسماعيلي

وكتب ميدو عبر تويتر قائلا "‏الكوره اللي اتصاب فيها الونش البنا ماحسبهاش حتى فاول والكره كانت قدام عينيه..".

وتأكد غياب محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة أمام الرجاء.

ويخوض الزمالك مواجهة الرجاء في إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويأتي غياب اللاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي بالأمس في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف.
 

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