" ميدو" يهاجم حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

الثلاثاء، 27-10-2020
07:56 م
أحمد سالم
علق أحمد حسام ميدو
لاعب نادي الزمالك
السابق على عدم احتساب حكم مباراة الإسماعيلي
والزمالك
خطأ لصالح محمود الونش بعد إصابته بسبب تدخل لاعب الإسماعيلي
.
وكتب ميدو
عبر تويتر قائلا "الكوره اللي اتصاب فيها الونش البنا ماحسبهاش حتى فاول والكره كانت قدام عينيه..".
وتأكد غياب محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
عن مباراة الفريق المقبلة أمام الرجاء.
ويخوض الزمالك
مواجهة الرجاء في إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويأتي غياب اللاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي بالأمس في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف.