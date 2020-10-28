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أحمد مرتضى منصور يفاجئ الجميع بتعليق غير متوقع

أحمد-مرتضى-منصور
أحمد مرتضى منصور
 
الأربعاء، 28-10-2020 08:29 م محمد فضل
فاجأ أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، الجميع بتعليق غير متوقع، ردًا على قرار لجنة التسوية والتحكيم الرياضي ببطلان اللائحة الجديدة للقلعة البيضاء وما ترتب عليها من آثار وعلى رأسها إقصائه.
ونشر أحمد مرتضى عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" رسالة جاء فيها: "‏خسرت انتخابات مجلس النواب، لأن ضميري لم يسمح باستغلال الفقراء ومستعد أخسر أي منصب آخر، لأنه بالنسبة لي هو للخدمة العامة".
وأضاف: "مع كل الأحداث رسالتي لممدوح عباس وهاني العتال ومن يعمل لديهما.. مباراة الزمالك القادمة مسألة حياة أو موت لملايين الزمالكاوية.. إلى لاعبي الزمالك، فرحوا جمهوركم".
كانت لجنة التسوية والتحكيم أصدرت قرارا، اليوم الأربعاء، ببطلان اللائحة الجديدة للزمالك وما ترتب عليها من آثار، وهو ما يعني سقوط عضوية كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح بمجلس إدارة الزمالك.
 

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