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الإعلان عن موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش
السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش
 
الجمعة، 30-04-2021 04:09 م محمد فضل
حددت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين الاهلي وطلائع الجيش يوم ١ يوليو المقبل على ملعب استاد القاهرة.

كانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة دوري القسم الأول من الجولة حتى الجولة 22 وحتى الجولة 34 والأخيرة المحدد لها 30 سبتمبر المقبل.

و يكرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأكيده على أنه في ظل المواعيد والظروف المحيطة بها لا يملك معها التأجيل، في الوقت نفسه فإنه يتفهم تماما حجم الضغوط البدنية والفنية التي يتعرض لها بعض الأندية ، خاصة المشاركة منها في البطولات الأفريقية والتي يقف الاتحاد منها موقف المساند لها والراعي لكافة مصالح الأندية، الأمر الذي يؤكد معه استعداده لدراسة أي مقترح يساعد هذه الأندية ويلبي متطلباتها.

إلا أن الاتحاد يؤكد أيضا على أن أي تأجيل فيما تم إعلانه لا موضع له سوى خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي، مما يجعل الأندية تؤدي مؤجلاتها بدون لاعبيها المختارين للمنتخب الأولمبي.
 

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