الأربعاء 07 أبريل 2021
توقيت مصر 14:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد فشل المفاوضات.. السيسي يوجه رسالة لـ إثيوبيا (فيديو)

بعد الخلاف الحاد.. أصالة تقدم اعتذار مفاجئ لـ أنغام

كاميرا مراقبة توثق لحظة الاعتداء على الفنان ياسر فرج

شيماء سيف تصدم الجمهور وتعلن طلاقها: «كل شيء نصيب»

نقابة الفنانين تعلن عن وفاة سيد عثمان

موسيماني يحدد اللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم مع الأهلي

صورة مرعبة تصدم مستخدم "خرائط جوجل"

مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارًا بشأن بنك مصر

أول تعليق من أمريكا على فشل مفاوضات سد النهضة

10 فتيات يصورن فيلمًا مخلًا بشكل علني في دبي.. وقرار عاجل من النائب العام

ADS
 

موسيماني يحدد اللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم مع الأهلي

20201004090636636
موسيماني
 
الأربعاء، 07-04-2021 11:51 ص المصريون


يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بقرار من مجلس الإدارة بالإشراف علي قطاع الكرة جلسة مع بيستو موسيماني السبت المقبل، وذلك بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لحسم ملفات وصفقات الموسم الجديد واحتياجاته الفنية.
كما يحدد موسيماني اللاعبين الذي لا يرغب في استمرارهم خلال فترة الانتقالات الصيفية وسيطلب خروجهم للإعارة لمدة موسم، وسيكون من بينهم رامي ربيعة الذي كان قاب قوسين أو أدني من الإنتقال للمقاولون في يناير الماضي .
وكشف مصدر رياضي، أن موسيماني لن يمانع في إعارة المدافع في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لمدة موسم حال تلقيه  عرض وموافقته عليه.
علي جانب أخر، عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالاهلي جلسة مع محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية عقب إنتهاء عقوبته ونزوله للتدريبات الجماعية من جديد.
 وتحدث عبدالحفيظ مع اللاعب عن ضرورة الإلتزام التام وعدم التسبب في أي أزمة خاصة أنه قد استنفذ كل الفرص مع النادي وإدارته وجماهيره ويعتقد أنه لن يكون له مكان حال وجود مشكلة جديدة.

وتعهد محمود كهربا بأن يعود للطريق الصحيح ويجتهد في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بمنتهي الدقة والانضباط التام خارج الملعب.

ورفض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول تحديد موعد لعودة محlود كهربا للمشاركة في المباريات خاصة أنه غائب منذ شهر تقريباً.

ويحتاج إلي برنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه ولكنه حسب كلام المدرب الجنوب أفريقي مع معاونيه قد يمنحه بعض الوقت خلال مواجهة النصر بدور الــ32 لمسابقة كأس مصر المقرر لها 14 أبريل الجاري.
 

إقرأ ايضا

الشوالي

نبوءة غريبة من عصام الشوالي بشأن محمد صلاح: سينتقل لهذا النادي

احمد-شوبير

شوبير: هذا اللاعب الصغير سيكون نجم الأهلي القادم .. وافتكروا كلامي

محمد صلاح

زين الدين زيدان يستهزيء بهدف صلاح في ريال مدريد .. وغضب في ليفربول

أخبار متعلقة

موسيماني والخطيب

الخطيب يرفض طلب موسيماني بشأن هذا اللاعب: مش هينفع نجيبه الأهلي دلوقت

موسيماني والخطيب

موسيماني لـ الخطيب: تمسكك بهذا اللاعب هيعمل مشاكل في الفريق والأفضل يرحل

موسيماني

الأهلي يرفض طلب موسيماني: اللاعب اللي أنت عايزه مش هينفع يستمر في الفريق وهنبيعه

محمود-الخطيب-22019_9_13_16_6

الخطيب يفاجيء موسيماني بهذا الفرمان غير المتوقع: لازم ننفذ بسرعة جدا

محمود-الخطيب-22019_9_13_16_6

الخطيب يصدر فرمان غير متوقع تجاه ٤ من لاعبي الأهلي: لازم الأمر يتم بسرعة

الشحات

«حسين الشحات يطالب بالرحيل عن الأهلي».. شوبير يحسم الجدل