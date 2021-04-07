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شوبير: هذا اللاعب الصغير سيكون نجم الأهلي القادم .. وافتكروا كلامي

احمد-شوبير
شوبير: هذا اللاعب الصغير سيكون نجم الأهلي القادم .. وافتكروا كلامي
 
الأربعاء، 07-04-2021 07:53 ص أحمد عادل شعبان
تنبأ الإعلامي أحمد شوبير بمستقبل مبهر لأحمد عبد القادر لاعب الأهلي الشاب المعار إلى سموحة ، مطالبا الناس بتذكر كلامه ونبوءته.

وقال شوبير في تغريدة عبر تويتر: احمد عبد القادر المعار من الاهلي لسموحه مشروع نجم.

وفي سياق آخر كشف الإعلامي أحمد شوبير عن انزعاجه الشديد من إقامة مباراة سموحة وغزل المحلة أمس الساعة الثالثة عصرا .

وقال في تغريدة عبر تويتر: عايز سبب مقنع لاقامة مباراة المحله وسموحه الساعه 3 .

سجل لسموحة رجب نبيل ، فيا تعادل فتحي مبروك لغزل المحلة في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي.
 

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