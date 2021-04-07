شوبير: هذا اللاعب الصغير سيكون نجم الأهلي القادم .. وافتكروا كلامي

الأربعاء، 07-04-2021
07:53 ص
أحمد عادل شعبان
تنبأ الإعلامي أحمد شوبير
بمستقبل مبهر لأحمد عبد القادر
لاعب الأهلي الشاب المعار إلى سموحة ، مطالبا الناس بتذكر كلامه ونبوءته.
وقال شوبير
في تغريدة عبر تويتر: احمد عبد القادر المعار من الاهلي لسموحه مشروع نجم.
وفي سياق آخر كشف الإعلامي أحمد شوبير
عن انزعاجه الشديد من إقامة مباراة سموحة وغزل المحلة أمس الساعة الثالثة عصرا .
وقال في تغريدة عبر تويتر: عايز سبب مقنع لاقامة مباراة المحله وسموحه الساعه 3 .
سجل لسموحة رجب نبيل ، فيا تعادل فتحي مبروك لغزل المحلة في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي.