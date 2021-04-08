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صدمة في الأهلي بعد ظهور أشعة علي معلول

معلول
علي معلول
 
الخميس، 08-04-2021 11:03 ص المصريون

حالة من الصدمة تلقاها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد ان أظهرت الأشعة التي خضع لها التونسي علي معلول الظهير الأيسر عدم لحاقة بمواجهة الزمالك المقرر لها 18 أبريل الجاري ضمن منافسات مسابقة الدوري.
وكان معلول قد تعرض للإصابة في مباراة بايرن ميونيخ التي جرت 8 فبراير الماضي بالدوحة ولكن سوء التشخيص الطبي وتحديد برنامج تأهيلي مكثف للحاقة بمواجهة بالميراس في صراع المركز الثالث والرابع بذات البطولة تسبب في إصابته بمزق في العضلة الخلفية وصل إلي 5 مللي.
وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي منذ العودة من الدوحة لتجهيزه للمباريات ولكن الأستعجال تسبب في تجدد إصابته مرة أخري بمزق في العضلة الخلفية فغادر معلول إلي بلاده لتنفيذ برنامج تأهيلي مع طبيب المنتخب التونسي قبل أن يعود خلال الساعات القليلة الماضية.
وخضع معلول لأشعة رنين أثبتت حاجته لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلي ثلاثة أسابيع علي أقل تقدير للعودة للمشاركة في المباريات وهو ما يعني خروجه من حسابات الجهاز الفني خلال مباريات سيمبا بدوري أبطال أفريقيا بعد غد ثم النصر 14 أبريل في دور الــ32 لكأس مصر والزمالك 18 أبريل بالدوري.
 

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