تعرف علي جدول منافسات مصر اليوم في أولمبياد طوكيو

الإثنين، 26-07-2021
08:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بدأت في الساعات
الأولي من صباح اليوم عدد من منافسات مصر
في أولمبياد طوكيو 2020
في الرياضات
المختلفة في اليوم الثالث لمنافسات الأولمبياد
.
و يواجه منتخب مصر
لكرة اليد نظيره الدنماركي
في تمام الساعة السابعة والربع صباحا بالجولة الثانية من دور المجموعات، حسبما
نشرت " يالا كورة" .
ويأتي
جدول اليوم الثالث لمنافسات مصر
في الأولمبياد
كالتالي:
2:55
فجراً.. مبارزة السلاح (فردي السيدات دور الـ32).. ندى حافظ ضد الكورية كيم جي يون.
3 فجراً..
رماية (سكيت تمهيدي).. مصطفى حمدي وعزمي محيلبة.
3:40
فجراً.. ريشة طائرة (زوجي المختلط).. أدهم حاتم وضحى هاني.
3:45
فجراً.. تايكوندو (دور الـ16 وزن 80 كيلوجراماً - رجال).. سيف عيسى ضد الأسترالي جاك
مارتون.
4:35
فجراً.. مبارزة السلاح.. (فردي الرجال دور الـ32).. محمد حسن ضد الإيطالي دانيلي جاروزو.
5 فجراً..
تنس طاولة (فردي الرجال).. عمر عصر ضد الأوكراني لي كو.
5:05
فجراً.. مبارزة السلاح.. (فردي الرجال دور الـ32).. علاء أبو القاسم ضد الألماني بنجامين
كليبرينك.
5:05
فجراً.. شراع.. (قوارب الليزر - السباق الثاني والثالث).. علي بدوي.
5:35
فجراً.. مبارزة السلاح.. (فردي الرجال دور الـ32) محمد حمزة ضد البريطاني ماركوس مبيستيد.
6 صباحا..
تايكوندو.. (دور الـ16 وزن 67 كيلوجراماً - سيدات) هداية ملاك ضد الفرنسية ماجدة فييت
هينين.
7:15
صباحاً.. كرة يد (الجولة الثانية من دور المجموعات).. منتخب مصر
ضد منتخب الدنمارك.
7:35
صباحاً.. شراع (قوارب الليزر - السباق الثالث والرابع).. خلود منسي.
12:20
ظهراً.. ريشة طائرة (زوجي السيدات).. هادية حسني وضحى هاني.