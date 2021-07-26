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تعرف علي جدول منافسات مصر اليوم في أولمبياد طوكيو

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 26-07-2021 08:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
بدأت في الساعات الأولي من صباح اليوم عدد من منافسات مصر في أولمبياد طوكيو 2020 في الرياضات المختلفة في اليوم الثالث لمنافسات الأولمبياد .
و يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الدنماركي في تمام الساعة السابعة والربع صباحا بالجولة الثانية من دور المجموعات، حسبما نشرت " يالا كورة" .
ويأتي جدول اليوم الثالث لمنافسات مصر في الأولمبياد كالتالي:
2:55 فجراً.. مبارزة السلاح (فردي السيدات دور الـ32).. ندى حافظ ضد الكورية كيم جي يون.
3 فجراً.. رماية (سكيت تمهيدي).. مصطفى حمدي وعزمي محيلبة.
3:40 فجراً.. ريشة طائرة (زوجي المختلط).. أدهم حاتم وضحى هاني.
3:45 فجراً.. تايكوندو (دور الـ16 وزن 80 كيلوجراماً - رجال).. سيف عيسى ضد الأسترالي جاك مارتون.
4:35 فجراً.. مبارزة السلاح.. (فردي الرجال دور الـ32).. محمد حسن ضد الإيطالي دانيلي جاروزو.
5 فجراً.. تنس طاولة (فردي الرجال).. عمر عصر ضد الأوكراني لي كو.
5:05 فجراً.. مبارزة السلاح.. (فردي الرجال دور الـ32).. علاء أبو القاسم ضد الألماني بنجامين كليبرينك.
5:05 فجراً.. شراع.. (قوارب الليزر - السباق الثاني والثالث).. علي بدوي.
5:35 فجراً.. مبارزة السلاح.. (فردي الرجال دور الـ32) محمد حمزة ضد البريطاني ماركوس مبيستيد.
6 صباحا.. تايكوندو.. (دور الـ16 وزن 67 كيلوجراماً - سيدات) هداية ملاك ضد الفرنسية ماجدة فييت هينين.
7:15 صباحاً.. كرة يد (الجولة الثانية من دور المجموعات).. منتخب مصر ضد منتخب الدنمارك.
7:35 صباحاً.. شراع (قوارب الليزر - السباق الثالث والرابع).. خلود منسي.
12:20 ظهراً.. ريشة طائرة (زوجي السيدات).. هادية حسني وضحى هاني.
 

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