تعرف علي مواعيد منافسات المصريين اليوم في أولمبياد طوكيو

الثلاثاء، 27-07-2021
08:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يشارك الرياضيون المصريون اليوم الثلاثاء في العديد من منافسات أولمبياد
طوكيو
2020 .
وتستمر المنافسات من بداية اليوم لتستمر علي مدار 14 ساعة حتى موعد انتهاء
التصفيات في السباحة في الثانية ظهرا.
2:00ص: سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، الرماية، تصفيات
زوجي المختلط 10م مسدس هواء.
3:00ص: دينا مشرف، تنس الطاولة، دور الـ32 ضد الهولندية إرلاند
بريت.
4:03ص: محمد عبد العال، الجودو، دور الـ64 ضد المجري أنجفاري
أتيالا.
4:20ص: ضحى هاني، الريشة الطائرة، الجولة الثانية من المجموعة
الأولى لفردي السيدات ضد التركية نيسليهان يجيت.
5:00ص: يوسف طلبة، القوس
والسهم
، دور الـ64 لفردي الرجال
ضد الكازخستاني دينيس جانكين.
5:05ص: خلود منسي، الشراع، سباق 3-6 سيدات.
5:15ص: علي بدوي، الشراع، سباق 3-6 رجال.
6:15ص: أسامه السعيد والزهراء شعبان: الرماية، تصفيات زوجي
المختلط 10م بندقية هواء.
8:30ص: عمر عصر، تنس الطاولة، دور الـ32 لفردي الرجال ضد
السويدي ماتياس فالك.
11:40ص: هادية حسني وضحى هاني، الريشة الطائرة، الجولة الثالثة
للمجموعة الثانية لزوجي السيدات ضد كندا.
12:12م: علي خلف الله، سباحة، تصفيات سباق 100م حرة رجال.
1:36م: مروان القماش، سباحة، تصفيات سباق 800م حرة رجال.