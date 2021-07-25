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منتخب السعودية يودع طوكيو مبكرًا بعد الهزيمة أمام ألمانيا (تفاصيل)

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الأحد، 25-07-2021 03:58 م

ودع منتخب السعودية أولمبياد طوكيو بعد الهزيمة أمام ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ستاد نيسان، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات.
تقدم  منتخب ألمانيا على السعودية بهدف مبكر في الدقيقة 12 من عمر المباراة، عن طريق  ناديم أميري.
وسجل سامي خليل النجعي هدف التعادل لمنتخب السعودية في شباك ألمانيا في الدقيقة 31.
ووضع راجنار أتشي ألمانيا في المقدمة مجددا، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41.
وأدرك  سامي خليل النجعي التعادل مجددا، لمنتخب السعودية في مرمى ألمانيا في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.
وحصل أموس بيبر لاعب منتخب ألمانيا على بطاقة حمراء في الدقيقة 67، ليستكمل المانشفت اللقاء بـ 10 لاعبين.
رغم النقص العددي، تمكن منتخب ألمانيا من تسجيل الهدف الثالث عن طريق  فيليكس أودوخاي في الدقيقة 75.
يذكر أن منتخب السعودية خسر أمان كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في الجولة الافتتاحية، بينما سقط منتخب ألمانيا أمام البرازيل 4 -2.
وستكون مباراة السعودية المقبلة أمام البرازيل في الجولة الثالثة  من دور المجموعات “ تحصيل حاصل” بعدما فشل الأخضر رسميا في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ترتيب المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو بعد نهاية الجولة الثانية


1- البرازيل: 4 نقاط
2- كوت ديفوار: 4 نقاط

3- ألمانيا - 3 نقاط

4- السعودية: 0 نقاط
 

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