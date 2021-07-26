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عيسي يكتسح في التايكوندو و أبو القاسم يتأهل

أبو القاسم
أبو القاسم
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الإثنين، 26-07-2021 08:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
تمكن اللاعب سيف عيسي من تحقيق فوزا كاسحا علي حساب الأسترالي جاك مارتون بنتيجة 11/1 في مباريات دور الـ 16 من وزن 80 كجم للتايكوندو في دورة ألعاب طوكيو 2020 .
كما تمكن اللاعب علاء الدين أبو القاسم من الفوز علي الألماني بنجامين كليبرينك بنتيجة 15/11 في دور الـ 32 في منافسات سلاح الشيش في الدورة الأوليمبية، حسبما نشرت " يالا كورة" .
في سياق متصل ودعت اللاعبة ندي حافظ منافسات سلاح المبارزة في الأولمبياد من دور الـ 32 بعد خسارتها أمام الكورية جيون كيم بنتيجة 15/4 .
كما ودع الثنائي المختلط حاتم الجمال وضحي هاني منافسات لعبة الريشة الطائرة في دورة الألعاب الأوليمية بعد الخسارة أما الزوجي الهولندي روبن تابلينج و سيلينا بيك .
جدير بالذكر أنه تم افتتاح أولمبياد طوكيو رسميا عصر الجمعة الماضية بعد تأجيل الأولمبياد لمدة عام بسبب وباء كورونا المستجد.
 

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