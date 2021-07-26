عيسي يكتسح في التايكوندو و أبو القاسم يتأهل

الإثنين، 26-07-2021
08:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تمكن اللاعب سيف عيسي من تحقيق فوزا كاسحا علي حساب الأسترالي جاك مارتون
بنتيجة 11/1 في مباريات دور الـ 16 من وزن 80 كجم للتايكوندو في دورة ألعاب طوكيو
2020 .
كما تمكن اللاعب علاء الدين أبو القاسم
من الفوز علي الألماني بنجامين
كليبرينك بنتيجة 15/11 في دور الـ 32 في منافسات سلاح الشيش في الدورة الأوليمبية،
حسبما نشرت " يالا كورة" .
في سياق متصل ودعت اللاعبة ندي حافظ منافسات سلاح المبارزة في الأولمبياد
من دور الـ 32 بعد خسارتها أمام الكورية جيون كيم بنتيجة 15/4 .
كما ودع الثنائي المختلط حاتم الجمال وضحي هاني منافسات لعبة الريشة
الطائرة في دورة الألعاب الأوليمية بعد الخسارة أما الزوجي الهولندي روبن تابلينج
و سيلينا بيك .
جدير بالذكر أنه تم افتتاح أولمبياد طوكيو
رسميا عصر الجمعة الماضية بعد
تأجيل الأولمبياد
لمدة عام بسبب وباء كورونا المستجد.