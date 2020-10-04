الأهلي يفوز علي المقاولون بهدف نظيف في اول لقاء لـ موسيماني

الأحد، 04-10-2020
10:43 م
المصريون ـ متابعات
حقق الاهلي فوزه الاول تحت القيادة الفنية الجديدة للجنوب افريقي بيتسو موسيماني
علي حساي ضيفه المقاولون
العرب بهدف نظيف في المباراة
التي جمعتهما، مساء اليوم الاحد، باستاد القاهرة في اطار الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.
سجل هدف الاهلي والمباراة
الوحيد عمرو السولية في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.
وارتفع رصيد الاهلي إلي 82 نقطة في صدارة الترتيب علما بانه توج بالدوري ، بينما تجمد رصيد المقاولون
عند 52 نقطة في المركز الرابع.
وتعاقد الاهلي مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني
لمدة موسمين ليخلف السويسري رينيه فايلر، ليحقق موسيماني
فوزه الاول مع الاهلي في اول لقاء له، وبدأ موسيماني
اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حرسة المرمي وامامه الرباعي ياسر ابراهيم وايمن اشرف ومحمد هاني واحمد فتحي ، وفي وسط الملعب،محمود كهربا وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات ، واليو بادجي كمهاجم وحيد.
وسيطر الأهلي على معظم اوقات الشوط الاول واعتمد علي التسديد من خارج منطقة الجزاء وعلي الكرات العرضية سواء العالية أو الأرضية لتشكيل خطورة على مرمى المقاولون
، وشهدت الدقيقة 12 الخطورة الاول للاهلي بعد انطلاقة من محمود كهربا في الجانب الأيسر ليمهدها إلى أحمد فتحي المنطلق من الخلف، لكنه فضل التسديد بدلا من لعب كرة عرضية، لتتجه تصويبته نحو الشباك الخارجية للمرمى.
وتعرض محمد الشناوي لإصابة في الدقيقة 31 من اللقاء بعدما خرج لالتقاط كرة عرضية ليمسك بها قبل أن يشتكي من ألام عضلية، ليخرج من ملعب اللقاء ويحل علي لطفي بدلا منه.
وفي الدقيقة 3 يتعرض كهربا لعرقلة داخل منطقة الجزاء ، ليلجأ الحكم جهاد جريشة لمساعدة من تقنية الفيديو لإتخاذ قراره، ليعود بعدها بإعلان احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، ينفذها عمرو السولية في أقصى الزاوية اليسرى الأرضية مسجلا أول أهداف الأهلي رغم محاولة أبو السعود التصدي لها، وحاول المقاولون
العودة للقاء خلال الشوط الاول لكنه سيطر علي الكرة دون خطورة علي مرمي علي لطفي، لينتهي الشزط الاول بتقدم الاهلي بهدف نظيف وبدأ المقاولون
الشوط الثاني لنشاط ملحوظ ،حيث شهدت الدقيقة 53 هجمة خطيرة بعد كرة طولية نحو لويس إدوارد خلف دفاع الأهلي، ليطلق تصويبة أرضية قوية لكن علي لطفي نجح في التصدي لها بنجاح.
وفي الدقيقة 60 يمهد كهربا كرة رائعة بكعب القدم إلى بادجي ليضعه في وضعية إنفراد تام بالمرمى، ليطلق المهاجم السنغالي تصويبة يمينية منخفضة لكنها جاءت في جسد أبو السعود مهدرا الهدف الثاني للأهلي.
وبعد كرة طويلة أخطأ خلالها علي لطفي في إبعادها، احتسب جهاد جريشة ركلة جزاء لصالح المقاولون
حصل عليها محمد سالم بعد كرة مشتركة مع حمدي فتحي، إلا أنه قرر إلغاءها بعد العودة لتقنية حكم الفيديو واحتسابها خطأ لصالح الأهلي، لينتهي اللقاء بفوز الاهلي علي المقاولون
في اولي مباريات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني
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