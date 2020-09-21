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"عبدالحفيظ" يكشف سر تأخر وصول وليد أزارو مع المغرب

وليد أزارو
وليد أزارو
الإثنين، 21-09-2020 12:01 ص المصريون ـ متابعات
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سبب تأخر وصول لاعب الفريق وليد أزارو، المتواجد في بلاده المغرب بعد انتهاء إعارته إلى نادي الاتفاق السعودي.
وأوضح «عبدالحفيظ» أن تأخر اللاعب في الوصول إلى القاهرة يتعلق فقط بوجود أزمة في الطيران بسبب جائحة كورونا، إذ لا يوجد حاليًا طيران بين المغرب ومصر.
وأكد مدير الكرة أن «أزارو» سيصل إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن.
وينتظر «ازارو» العودة إلى الأهلي من أجل الاجتماع بالمدير الفني رينيه فايلر ومعرفة خططه تجاهه، إذ يتوقف استمراره أو رحيله على قرار المدرب بالاعتماد عليه من عدمه.
كذلك، سيجتمع اللاعب ووكيله بلجنة التخطيط في النادي من أجل معرفة مصيره النهائي، وكذلك مناقشة العروض المقدمة للاعب، والتي يأتي من بينها عرضًا إماراتيًا.
 

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