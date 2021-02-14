الأهلي يفاجيء لاعبيه بقرار صادم بعد ساعات من العودة إلى القاهرة

الأهلي يفاجيء لاعبيه بقرار صادم بعد ساعات من العودة إلى القاهرة

كشف سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي - عن مفاجأة صادمة للاعبي الفريق .



وقال عبد الحفيظ في تصريحات إعلامية أمس السبت: بداية من غدا لن يتم السماح لأي لاعب بالظهور في الإعلام وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة المريخ السوداني في بطولة إفريقيا.



وأضاف: أتمنى أن تسير بطولة إفريقيا مثل الموسم الماضي ويكون النهائي بين الأهلي والزمالك.