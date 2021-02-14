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الأهلي يفاجيء لاعبيه بقرار صادم بعد ساعات من العودة إلى القاهرة

فريق الأهلي
الأهلي يفاجيء لاعبيه بقرار صادم بعد ساعات من العودة إلى القاهرة
 
الأحد، 14-02-2021 08:38 ص المصريون
كشف سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي - عن مفاجأة صادمة للاعبي الفريق .

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إعلامية أمس السبت: بداية من غدا لن يتم السماح لأي لاعب بالظهور في الإعلام وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة المريخ السوداني في بطولة إفريقيا.

وأضاف: أتمنى أن تسير بطولة إفريقيا مثل الموسم الماضي ويكون النهائي بين الأهلي والزمالك.
 

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