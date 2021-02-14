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الرياضة
الأهلي يفاجيء لاعبيه بقرار صادم بعد ساعات من العودة إلى القاهرة
الأهلي يفاجيء لاعبيه بقرار صادم بعد ساعات من العودة إلى القاهرة
الأحد، 14-02-2021
08:38 ص
المصريون
كشف سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي - عن مفاجأة صادمة للاعبي الفريق .
وقال عبد الحفيظ في تصريحات إعلامية أمس السبت: بداية من غدا لن يتم السماح لأي لاعب بالظهور في الإعلام وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة المريخ السوداني في بطولة إفريقيا.
وأضاف: أتمنى أن تسير بطولة إفريقيا مثل الموسم الماضي ويكون النهائي بين الأهلي والزمالك.
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مصر
المصريون
الاهلى
فريق الاهلى
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