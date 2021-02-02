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خالد مرتجي: شرط واحد لنسمح لـ أبو تريكة بزيارة بعثة الأهلي في قطر

أبو تريكة
خالد مرتجي: شرط واحد لنسمح لـ أبو تريكة بزيارة بعثة الأهلي في قطر
 
الثلاثاء، 02-02-2021 06:57 ص أحمد عادل شعبان
كشف خالد مرتجي - عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن هناك شرط واحد لزيارة وائل جمعة ومحمد أبو تريكة لبعثة الأهلي في قطر أثناء كأس العالم للأندية.

وقال "مرتجي" في مداخلة هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورت": وائل جمعة أخبرني أنه تواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة لزيارة الأهلي في قطر.

وأضاف: الفيفا أخبر جمعة أن اللجنة أخبرته بضرورة أن يمكث في حجر صحي أسبوع لكي يسمح له بزيارة الفريق ، مؤكدًا أن هذه الشروط تسري على أبو تريكة أو أي شخص.

وتابع: للأسف تطبيق هذا الشرط أصبح صعبا نظرا لضيق الوقت.
 

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