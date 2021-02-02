خالد مرتجي: شرط واحد لنسمح لـ أبو تريكة بزيارة بعثة الأهلي في قطر

الثلاثاء، 02-02-2021
06:57 ص
أحمد عادل شعبان
كشف خالد مرتجي - عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن هناك شرط واحد لزيارة وائل جمعة ومحمد أبو تريكة لبعثة الأهلي في قطر أثناء كأس العالم للأندية
.
وقال "مرتجي" في مداخلة هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورت": وائل جمعة أخبرني أنه تواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة لزيارة الأهلي في قطر.
وأضاف: الفيفا أخبر جمعة أن اللجنة أخبرته بضرورة أن يمكث في حجر صحي أسبوع لكي يسمح له بزيارة الفريق ، مؤكدًا أن هذه الشروط تسري على أبو تريكة أو أي شخص.
وتابع: للأسف تطبيق هذا الشرط أصبح صعبا نظرا لضيق الوقت.