لاعب البنك الأهلي: لعبت تحت إيدي مدرب الدحيل .. وهذا أخطر ما سيفعله أمام الأهلي

الثلاثاء، 02-02-2021
08:39 ص
المصريون
كشف محمد مثناني - لاعب خط وسط البنك الأهلي - أنه تدرب قبل ذلك على أيدي صبري الموشي مدرب فريق الدحيل
القطري الذي سيواجه الأهلي في كأس العالم للأندية
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وقال مثناني في تصريحات تلفزيونية: لموشي يطلب من لاعبيه الهجوم دائما ولكنه يعرف جيدا كيف يدافع لسابق لعبه في إنتر ميلان واكتسب من الدوري هناك العقلية الإيطالية في الدفاع.
وأضاف: أعتقد أن الأهلي الأقرب للفوز لأنه لم يشارك في المونديال منذ عدة سنوات ويريد الظهور بأفضل شكل ممكن وسيتحلى لاعبوه بالقوة أكثر على الكرة وهذا سيساعد الفريق على الفوز.