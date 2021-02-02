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لاعب البنك الأهلي: لعبت تحت إيدي مدرب الدحيل .. وهذا أخطر ما سيفعله أمام الأهلي

فريق الأهلي
لاعب البنك الأهلي: لعبت تحت إيدي مدرب الدحيل .. وهذا أخطر ما سيفعله أمام الأهلي
 
الثلاثاء، 02-02-2021 08:39 ص المصريون
كشف محمد مثناني - لاعب خط وسط البنك الأهلي - أنه تدرب قبل ذلك على أيدي صبري الموشي مدرب فريق الدحيل القطري الذي سيواجه الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال مثناني في تصريحات تلفزيونية: لموشي يطلب من لاعبيه الهجوم دائما ولكنه يعرف جيدا كيف يدافع لسابق لعبه في إنتر ميلان واكتسب من الدوري هناك العقلية الإيطالية في الدفاع.

وأضاف: أعتقد أن الأهلي الأقرب للفوز لأنه لم يشارك في المونديال منذ عدة سنوات ويريد الظهور بأفضل شكل ممكن وسيتحلى لاعبوه بالقوة أكثر على الكرة وهذا سيساعد الفريق على الفوز.
 

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