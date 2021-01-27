رضا البلتاجي يفاجيء جماهير الأهلي بما قاله عن هدف بواليا الملغي في مباراة بيراميدز

الأربعاء، 27-01-2021
08:12 ص
أحمد عادل شعبان
أكد رضا البلتاجي
- الحكم الدولي السابق - أن الأهلي استحق ركلة جزاء صحيحة في مباراة بيراميدة لمحمد شريف.
وأضاف في مداخلة عبر برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت: بالنسبة لهدف والتر بواليا في مرمى شريف إكرامي .. لا يوجد شيء يسمى حصانة لحارس المرمى في منطقته .. لا يوجد قانون بهذا الشكل لقد ألغي هذا النص منذ فترة.
وتابع: لم يكن من الجيد أن يركز جهاد جريشة في مثل هذا الأمر .
واستدرك: أظن أن سبب عدم تدخل الفار يرجع إلى أن جهاد جريشة أطلق صافرته قبل دخول الكرة المرمى وبالتالي لم يكن من حق الفار التدخل.