تصريح ناري لـ أبو تريكة بعد منعه من زيارة بعثة الأهلي في الدوحة

تصريح ناري لـ أبو تريكة بعد منعه من زيارة بعثة الأهلي في الدوحة

تجاهل محمد أبو تريكة - أسطورة النادي الأهلي - الرد على التصريحات الرسمية من بعض مسئولي النادي بعدم إمكانية زيارته لبعثة الأحمر المشاركة في كأس العالم للأندية.



واستغل أبو تريكة ذكرى أحداث بورسعيد ليوجه رسالة قوية لجماهير الأهلي قائلا: المجد لمن ضحوا بأعمارهم من أجل الكيان .. لمن عشقوا الأهلي من أجل الأهلي .. لمن يستحقون الذكرى مدى الحياة .. رحم الله شهداء الأهلي وأسكنهم فسيح جناته.