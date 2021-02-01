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تصريح ناري لـ أبو تريكة بعد منعه من زيارة بعثة الأهلي في الدوحة

أبو تريكة
تصريح ناري لـ أبو تريكة بعد منعه من زيارة بعثة الأهلي في الدوحة
 
الإثنين، 01-02-2021 06:54 ص أحمد عادل شعبان
تجاهل محمد أبو تريكة - أسطورة النادي الأهلي - الرد على التصريحات الرسمية من بعض مسئولي النادي بعدم إمكانية زيارته لبعثة الأحمر المشاركة في كأس العالم للأندية.

واستغل أبو تريكة ذكرى أحداث بورسعيد ليوجه رسالة قوية لجماهير الأهلي قائلا: المجد لمن ضحوا بأعمارهم من أجل الكيان .. لمن عشقوا الأهلي من أجل الأهلي .. لمن يستحقون الذكرى مدى الحياة .. رحم الله شهداء الأهلي وأسكنهم فسيح جناته.
 

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