أديب: هقولكم حاجة عن أبو تريكة هتزعلكم بس لازم تتقال

السبت، 30-01-2021
07:56 ص
أحمد عادل شعبان
عبر الإعلامي عمرو أديب
- مقدم برنامج "الحكاية" - عن استغرابه من تصدر هاشتاج باسم "أبو تريكة" بعد ساعات من سفر بعثة الأهلي إلى الدوحة
للمشاركة في كأس العالم للأندية
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وقال أديب في برنامجه: جماهير الأهلي عندها هوس بأبو تريكة وأصبحت فكرة إنه يقابل الفريق هناك أهم من مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية
من الأساس.
وأضاف: أنا معرفش أبو تريكة هيقابل البعثة ازاي في ظل تعليمات الفيفا بدخول الفريق لفقاعة طبية بسبب الكورونا .. لكن في رأيي أن الأهلي محتاج دعم أكبر من تواجد أبو تريكة .. طبعا كلامي هيزعلكم بس دا رأيي وجماهير الأهلي حرة في النهاية .