«شوبير»: «موسيماني» رفض طلب «الخطيب» بشأن «كهربا» والأمور تعقدت

الإثنين، 06-12-2021
12:59 م
قال الإعلامى أحمد شوبير، إن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى
للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أصبحت قناعاته غير جيدة بـ"كهربا
" لذا
لابد أن يبادر اللاعب بالرحيل
عن القلعة
الحمراء للحصول على فرصة المشاركة فى المباريات من جديد حتي لو يخرج على سبيل
الإعارة .
وأضاف شوبير عبر برنامجه الإذاعي: " إدارة الأهلى متعاطفة مع كهربا
و يريدون عودة كهربا
وإشراكه فى المباريات
ولكن حتى محمود الخطيب
رئيس النادى لايملك حق إشراك اللاعب رغم تعاطفه معه".
وعلى جانب أخر ، يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم
بإستاد مختار التتش بعد راحة سلبية استمرت قرابة 10 أيام بسبب توقف مسابقة الدوري
لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في الدوحة.
ويقود بيتسو موسيماني
تدريبات الفريق بدءاً من اليوم استعداداً لمواجهة
السوبر الأفريقي المقرر لها 24 ديسمبر الجاري بالدوحة أمام الرجاء البيضاوي.